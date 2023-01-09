Таїланд повертає вимоги про COVID-сертифікати для іноземних туристів

З 9 січня у іноземних туристів почнуть вимагати пред'явити доказ того, що вони повністю вакциновані від коронавірусу або перехворіли на інфекцію в останні пів року, або документ, що підтверджує протипоказання до вакцинації.
Про це нагадує Bangkok Post із посиланням на Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT).
Нововведення торкнеться всіх рейсів, які прилітають до країни пізніше за 1.00 9 січня за місцевим часом.
"Вимога стосується лише осіб віком від 18 років", - зазначає видання.
Водночас нові вимоги до в'їзду не поширюються на власників тайських паспортів або пасажирів, які прямують транзитом через Таїланд.
Авіакомпанії відповідатимуть за перевірку документів перед посадкою пасажирів. Новий захід діятиме як мінімум до кінця цього місяця.
Таїланд - одна з тих країн, в якій коронавірусні обмеження дотримувалися дуже строго і зберігалися до кінця 2022 року. Це дозволяло тримати невисокі показники захворюваності.
В останній тиждень грудня 2022 року в Таїланді було зафіксовано понад 500 заражених Covid-19, 350 осіб одужало та 70 померло.
Про це нагадує Bangkok Post із посиланням на Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT).
Нововведення торкнеться всіх рейсів, які прилітають до країни пізніше за 1.00 9 січня за місцевим часом.
"Вимога стосується лише осіб віком від 18 років", - зазначає видання.
Водночас нові вимоги до в'їзду не поширюються на власників тайських паспортів або пасажирів, які прямують транзитом через Таїланд.
Авіакомпанії відповідатимуть за перевірку документів перед посадкою пасажирів. Новий захід діятиме як мінімум до кінця цього місяця.
Таїланд - одна з тих країн, в якій коронавірусні обмеження дотримувалися дуже строго і зберігалися до кінця 2022 року. Це дозволяло тримати невисокі показники захворюваності.
В останній тиждень грудня 2022 року в Таїланді було зафіксовано понад 500 заражених Covid-19, 350 осіб одужало та 70 померло.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі