Таїланд: легендарний пляж із фільму з Ді Капріо відкрили для туристів

Затоку Майя Бей у Таїланді, відому за фільмом «Пляж» з Леонардо Ді Капріо, знову відкрили для туристів, повідомляє ВВС.
Для відвідувачів було запроваджено нові правила. Щодня Майя Бей зможе приймати не більше 375 осіб. Пляж працюватиме з 10.00 до 16.00, купання у затоці заборонено.
Туристичні катери пришвартовуватимуться лише у спеціально відведених місцях, подалі від коралів.
Майя Бей була закрита з 2018 через те, що туристи майже знищили місцеву екосистему.
Затока стала відома в 2000 році, коли в прокат вийшов фільм «Пляж» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.
У Майя Бей почало приїжджати багато туристів: у 2018-му пляж розмірами 300 на 400 метрів щодня відвідували близько 5000 осіб. Через них загинуло 80% коралів затоки.
У червні 2018 року екосистемі вирішили дати чотири місяці на відновлення. Але цього часу забракло, тому відкриття перенесли на літо 2021-го, а потім відклали до січня 2022-го.
Для відвідувачів було запроваджено нові правила. Щодня Майя Бей зможе приймати не більше 375 осіб. Пляж працюватиме з 10.00 до 16.00, купання у затоці заборонено.
Туристичні катери пришвартовуватимуться лише у спеціально відведених місцях, подалі від коралів.
Майя Бей була закрита з 2018 через те, що туристи майже знищили місцеву екосистему.
Затока стала відома в 2000 році, коли в прокат вийшов фільм «Пляж» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.
У Майя Бей почало приїжджати багато туристів: у 2018-му пляж розмірами 300 на 400 метрів щодня відвідували близько 5000 осіб. Через них загинуло 80% коралів затоки.
У червні 2018 року екосистемі вирішили дати чотири місяці на відновлення. Але цього часу забракло, тому відкриття перенесли на літо 2021-го, а потім відклали до січня 2022-го.
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