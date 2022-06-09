Таїланд легалізував торгівлю канабісом

17:13 09 червня Київ, Україна

Уряд Таїланду вилучив марихуану зі списку заборонених наркотиків, тепер її можна вирощувати вдома та продавати врожай.

Незважаючи на такий крок, рекреаційне використання рослини досі залишається під забороною, повідомляє ВВС.



Таїланд став першою країною у Південно-Східній Азії, яка легалізувала торгівлю канабісом. Уряд сподівається, що це сприятиме розвитку сільського господарства та туризму. Відтепер домогосподарства зможуть вирощувати до шести рослин канабісу вдома, якщо зареєструються в органах влади. Компанії теж зможуть вирощувати марихуану, якщо отримають дозвіл.

"Це можливість для людей та держави отримувати дохід від марихуани та коноплі", - зазначив Анутін Чарнвіракул, віцепрем'єр-міністр та міністр охорони здоров'я Таїланду.

Тепер туристи зможуть замовити у ресторанах страви та напої на основі канабісу, а от куріння марихуани у громадських місцях досі залишається незаконним.



Місцевим дозволили використовувати лише коноплі низької “активності”, а екстракти, що містять понад 0,2% тетрагідроканабінолу, залишаються незаконними.



Показово, що всіх обвинувачених у виготовленні, імпорті, експорті, розповсюдженні, вживанні та зберіганні конопель звільнять, а суд закриє справи, які зараз розглядаються за аналогічними звинуваченнями.