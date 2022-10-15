Таджикистан вимагає від путіна рівноправних відносин: Азія - не СРСР

Таджикистан - це багата на ресурси країна зі своєю історією, яка заслуговує на повагу від Росії, як головного стратегічного партнера. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, лідер Таджикистану Емомалі Рахмон заявив під час саміту Центральна Азія – росія.

"Зараз чомусь на якийсь нещасний форум у Таджикистані ми благаємо, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні.. На рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. У нас навчається 2,5 млн школярів російської мови. Але з нас зробили, що ми малі народності. Так, нас не 100-200 млн. Але ми маємо історію, яку ми любимо. Ми хочемо, щоби нас поважали", - заявив Рахмон.

"Де щось ми порушили? Де з кимось ми не так привіталися? Ми ніколи не порушували. Ми завжди поважали свого головного стратегічного партнера. І хочемо, щоб нас поважали. Ми не злиденні. Ми маємо багату країну. Ресурсів більше, ніж у таблиці Менделєєва. Є нафта і газ... Дорогоцінні метали і навіть стратегічна сировина, якої немає у світі. Нікого не цікавить", - додав Рахмон.