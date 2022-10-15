Таджикистан вимагає від путіна рівноправних відносин: Азія - не СРСР
09:57 15 жовтня Київ, Україна
Таджикистан - це багата на ресурси країна зі своєю історією, яка заслуговує на повагу від Росії, як головного стратегічного партнера. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, лідер Таджикистану Емомалі Рахмон заявив під час саміту Центральна Азія – росія.
"Зараз чомусь на якийсь нещасний форум у Таджикистані ми благаємо, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні.. На рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. У нас навчається 2,5 млн школярів російської мови. Але з нас зробили, що ми малі народності. Так, нас не 100-200 млн. Але ми маємо історію, яку ми любимо. Ми хочемо, щоби нас поважали", - заявив Рахмон.
"Де щось ми порушили? Де з кимось ми не так привіталися? Ми ніколи не порушували. Ми завжди поважали свого головного стратегічного партнера. І хочемо, щоб нас поважали. Ми не злиденні. Ми маємо багату країну. Ресурсів більше, ніж у таблиці Менделєєва. Є нафта і газ... Дорогоцінні метали і навіть стратегічна сировина, якої немає у світі. Нікого не цікавить", - додав Рахмон.
Глава Таджикистану також висловив прохання путіну про те, щоб Кремль не вів стосовно республіки політику "до країн Центральної Азії, як до колишнього Радянського Союзу".
Нагадаємо, Путін почав втрачати свій вплив на Кавказі.
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