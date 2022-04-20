Таджикистан провів навчання з перевірки бойової готовності армії

Вперше в історії суверенного Таджикистану була проведена перевірка бойової готовності Збройних сил країни.
У ніч на четвер, 22 липня, по навчальній тривозі були підняті всі підрозділи Збройних сил, правоохоронних органів та особового складу мобілізаційних резервів, повідомляє Радіо Озоді.
За повідомленнями таджицьких державних ЗМІ, перевірка «Кордон-2021» проводилася за сигналом тривоги в спеціально відведених місцях, було охоплено 100 тис. військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, а також 130 тис. офіцерів запасу і солдатів. Крім того, 20 тис. солдатів і офіцерів запасу були відправлені на таджицько-афганський кордон «для поповнення підрозділів прикордонних військ».
Відзначається, що перевірка боєздатності Збройних сил в Таджикистані проходить на тлі зростаючої стурбованості ситуацією на афганському кордоні. Особливо після того, як таліби захопили більшість прикордонних районів уздовж таджицько-афганського кордону.
Ще 5 липня, виступаючи на засіданні Ради безпеки Таджикистану, президент Емомалі Рахмон доручив мобілізувати 20 тис. військовослужбовців резерву на кордон з Афганістаном.
У ніч на четвер, 22 липня, по навчальній тривозі були підняті всі підрозділи Збройних сил, правоохоронних органів та особового складу мобілізаційних резервів, повідомляє Радіо Озоді.
За повідомленнями таджицьких державних ЗМІ, перевірка «Кордон-2021» проводилася за сигналом тривоги в спеціально відведених місцях, було охоплено 100 тис. військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, а також 130 тис. офіцерів запасу і солдатів. Крім того, 20 тис. солдатів і офіцерів запасу були відправлені на таджицько-афганський кордон «для поповнення підрозділів прикордонних військ».
Відзначається, що перевірка боєздатності Збройних сил в Таджикистані проходить на тлі зростаючої стурбованості ситуацією на афганському кордоні. Особливо після того, як таліби захопили більшість прикордонних районів уздовж таджицько-афганського кордону.
Ще 5 липня, виступаючи на засіданні Ради безпеки Таджикистану, президент Емомалі Рахмон доручив мобілізувати 20 тис. військовослужбовців резерву на кордон з Афганістаном.
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