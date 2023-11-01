Син пригожина набирає найманців у ПВК "Вагнер"

У росії, зокрема в Уральському регіоні, відновили набір у ПВК "Вагнер", якою тепер керує син євгена пригожина Павло.
Про це повідомляє місцеве видання 59.ру з посиланням на регіональне представництво ПВК.
У Telegram-каналі ПВК "Вагнер" Перм заявили сказано, що компанії "потрібні відчайдушні та сміливі, найкращі з найкращих".
Зазначається, що з усіма, хто захоче стати учасниками формування, укладуть контракти. Їх готові підписати з людьми віком від 20 до 55 років. Розмір оплати залежить від місця, в яке направлять співробітника, вона становить від 80 до 240 тисяч рублів.
Пермський представник вагнерівців підтвердив, що інформація про набір правдива. Він також зазначив, що підрозділом ПВК "Вагнер" у складі "росгвардії" зараз керує син загиблого євгена пригожина Павло.
У Telegram-каналі ПВК "Вагнер" Перм заявили сказано, що компанії "потрібні відчайдушні та сміливі, найкращі з найкращих".
Зазначається, що з усіма, хто захоче стати учасниками формування, укладуть контракти. Їх готові підписати з людьми віком від 20 до 55 років. Розмір оплати залежить від місця, в яке направлять співробітника, вона становить від 80 до 240 тисяч рублів.
Пермський представник вагнерівців підтвердив, що інформація про набір правдива. Він також зазначив, що підрозділом ПВК "Вагнер" у складі "росгвардії" зараз керує син загиблого євгена пригожина Павло.
Раніше росЗМІ повідомили про входження ПВК "Вагнер" до складу росгвардії, проте на сайті гвардії підрозділ із такою назвою зараз не значиться.
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