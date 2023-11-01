Син пригожина набирає найманців у ПВК "Вагнер"

07:40 01 листопада Київ, Україна

У росії, зокрема в Уральському регіоні, відновили набір у ПВК "Вагнер" , якою тепер керує син євгена пригожина Павло.

Про це повідомляє місцеве видання 59.ру з посиланням на регіональне представництво ПВК.



У Telegram-каналі ПВК "Вагнер" Перм заявили сказано, що компанії "потрібні відчайдушні та сміливі, найкращі з найкращих".



Зазначається, що з усіма, хто захоче стати учасниками формування, укладуть контракти. Їх готові підписати з людьми віком від 20 до 55 років. Розмір оплати залежить від місця, в яке направлять співробітника, вона становить від 80 до 240 тисяч рублів.



Пермський представник вагнерівців підтвердив, що інформація про набір правдива. Він також зазначив, що підрозділом ПВК "Вагнер" у складі "росгвардії" зараз керує син загиблого євгена пригожина Павло.

"У нас все залишилося, як і раніше, атрибутика, символіка. Набираємо тих, хто вже має бойовий досвід, у тому числі вже входив до складу ПВК. Єдина відмінність - беремо тільки людей з "цивілки", не з місць позбавлення волі", - сказав представник ПВК.

Раніше росЗМІ повідомили про входження ПВК "Вагнер" до складу росгвардії, проте на сайті гвардії підрозділ із такою назвою зараз не значиться.