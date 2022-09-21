Син пєскова відмовився брати участь у мобілізації та з'явитися у військкомат
18:37 21 вересня Київ, Україна
Представник «Команди Навального», ведучий програми «Популярна політика» Дмитро Низовцев додзвонився у прямому ефірі до сина прессекретаря російського президента дмитра пєскова — Миколи.
Під виглядом військкома Низовцев повідомив про відправлену повістку і запропонував з'явитися для медогляду наступного дня о 10 ранку.
«Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я пан пєсков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там був. Коротше, я вирішуватиму це на іншому рівні», — відповів син пєскова.
У ході бесіди він заявив, що до військкомату приходити не збирається і згоди на запис добровольцем не дає.
«Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які я маю права. Завтра, щоб мене забрали — повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає — але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я говорю вам про політичні певні нюанси», — додав Микола.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі