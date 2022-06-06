Свідчення масової загибелі окупантів: влада росії закуповує сотні могил

Влада росії в багатьох регіонах країни закуповує сотні могил для загиблих російських окупантів на війні проти України, чиї похорони не можуть сплатити сім'ї.
У травні на порталі держзакупівель з'явились сотні лотів на організацію поховань. Закупівель такого масштабу в минулі роки не було.
У росії могили здебільшого закуповують для людей без родичів або тих, чиї сім'ї не можуть сплатити за похорон. Однак у попередні роки закупівель такого масштабу не було.
Так, у Хабаровському краї замовлено одразу 700 могил. Аналогічний контракт був п'ять років тому — але лише на 120 могил. При цьому ціна вказує, що поховання організують нашвидкуруч.
У Красноярську росія закупила відразу близько 100 могил.
У Копійському районі Челябінської області замовили поховання відразу 37 померлих, а у Карелії – 39.
У Мурманську кількість нових поховань не зазначена, а в документації сказано, що вони плануються чергами.
У росії могили здебільшого закуповують для людей без родичів або тих, чиї сім'ї не можуть сплатити за похорон. Однак у попередні роки закупівель такого масштабу не було.
Так, у Хабаровському краї замовлено одразу 700 могил. Аналогічний контракт був п'ять років тому — але лише на 120 могил. При цьому ціна вказує, що поховання організують нашвидкуруч.
У Красноярську росія закупила відразу близько 100 могил.
У Копійському районі Челябінської області замовили поховання відразу 37 померлих, а у Карелії – 39.
У Мурманську кількість нових поховань не зазначена, а в документації сказано, що вони плануються чергами.
Тим часом голова комітету держдуми росії з оборони Андрій Картаполов 1 червня заявляв, що росія перестала зазнавати втрат на війні в Україні, змінивши тактику. За даними Генштабу ЗСУ, 31250 російських військових загинуло, беручи участь у бойових діях на українській території.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі