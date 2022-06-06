Свідчення масової загибелі окупантів: влада росії закуповує сотні могил

15:51 06 червня Київ, Україна

Влада росії в багатьох регіонах країни закуповує сотні могил для загиблих російських окупантів на війні проти України, чиї похорони не можуть сплатити сім'ї.

У травні на порталі держзакупівель з'явились сотні лотів на організацію поховань. Закупівель такого масштабу в минулі роки не було.



У росії могили здебільшого закуповують для людей без родичів або тих, чиї сім'ї не можуть сплатити за похорон. Однак у попередні роки закупівель такого масштабу не було.



Так, у Хабаровському краї замовлено одразу 700 могил. Аналогічний контракт був п'ять років тому — але лише на 120 могил. При цьому ціна вказує, що поховання організують нашвидкуруч.



У Красноярську росія закупила відразу близько 100 могил.



У Копійському районі Челябінської області замовили поховання відразу 37 померлих, а у Карелії – 39.



У Мурманську кількість нових поховань не зазначена, а в документації сказано, що вони плануються чергами.