Свідок вбивства отримала Пулітцерівську премію

Журналістська нагорода «особлива згадка» ради Пулітцерівської премії знайшла свого володаря. Нею стала Дарнелла Фрейзер, яка зняла відео вбивства Джорджа Флойда. Саме її запис став причиною расових протестів в США і по всьому світу.

За словами Пулітцерівського комітету, 18-річна Дарнелла Фрейзер була удостоєна цієї нагороди за мужність, передає BBC News.

Її відео було використане як доказ в суді, який визнав поліціянта Дерека Шовіна винним в смерті Флойда за трьома пунктами звинувачення. Фрейзер випадково побачила арешт Флойда під час прогулянки зі своїм двоюрідним братом в Міннеаполісі 25 травня 2020 року. Під час судового процесу вона повідомила, що почала записувати цей інцидент на свій телефон, тому що "бачила людину в жаху, що благає зберегти йому життя".

Крім цього, за висвітлення подій навколо вбивства Джорджа Флойда поліцією Пулітцерівську премію отримала газета Star Tribune. Вона була відзначена в номінації "Термінові новини".