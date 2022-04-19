Світлана Тихановська звинуватила білоруських силовиків в тероризмі

16:16 21 листопада Київ, Україна

Як стало відомо, в ході зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Стефаном Блоком, Світлана Тихановська, як лідер опозиції Білорусі, зробила офіційну заяву, яка опублікована і в Telegram-каналі Тихановської. Вона зажадала визнати ОМОН і Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією терористичними організаціями.

Вона також закликала ввести проти силовиків санкції.

За словами опозиціонерки, співробітників, що не звільняться до закінчення розслідування, визнають співучасниками - проти них введуть обмежувальні заходи, а їхнє майно заарештують.

"Раз вони перетворилися в злочинні банди, ми починаємо процедуру визнання цих організацій екстремістськими або терористичними", - сказала Тихановська.

Вона зазначила, що на амністію зможуть розраховувати лише ті силовики, які перейдуть на сторону народу.

За її словами, дії силовиків в Білорусі стають дедалі жорсткішими.

"Спочатку вони хапали людей на вулиці. Потім стали вдиратися до квартир. Тепер вторгаються прямо в сім'ї і загрожують оголосити, що діти протестувальників знаходяться в соціально небезпечному положенні", - заявила опозиціонерка.

Білоруська влада вже не намагається "створювати хоча б видимість дотримання закону", продовжила вона.

"Саме тому ми створюємо систему фіксації свідчень злочинів проти народу Білорусі. Це єдина база доказів, яку зможе поповнити кожен і яка безпосередньо призведе до санкцій і судів над посібниками режиму", - заявила Тихановська.

Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Раніше Тихановська оголосила про створення Народного трибуналу. Після збору свідчень злочинів 20 грудня буде оголошено "народне звинувачення" Олександру Лукашенку і його поплічникам, розповіла опозиціонерка.

Також Тихановська попросила ЄС розширити санкції проти Білорусі.