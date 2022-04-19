Світлана Тихановська звинуватила білоруських силовиків в тероризмі

Як стало відомо, в ході зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Стефаном Блоком, Світлана Тихановська, як лідер опозиції Білорусі, зробила офіційну заяву, яка опублікована і в Telegram-каналі Тихановської. Вона зажадала визнати ОМОН і Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією терористичними організаціями.
Вона також закликала ввести проти силовиків санкції.
За словами опозиціонерки, співробітників, що не звільняться до закінчення розслідування, визнають співучасниками - проти них введуть обмежувальні заходи, а їхнє майно заарештують.
Вона зазначила, що на амністію зможуть розраховувати лише ті силовики, які перейдуть на сторону народу.
За її словами, дії силовиків в Білорусі стають дедалі жорсткішими.
Білоруська влада вже не намагається "створювати хоча б видимість дотримання закону", продовжила вона.
Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.
Раніше Тихановська оголосила про створення Народного трибуналу. Після збору свідчень злочинів 20 грудня буде оголошено "народне звинувачення" Олександру Лукашенку і його поплічникам, розповіла опозиціонерка.
Також Тихановська попросила ЄС розширити санкції проти Білорусі.
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