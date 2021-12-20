Згортання ядерної програми Ірану під питанням

18:04 06 грудень Київ, Україна

Тегеран назвав небажання США зняти санкції з Ірану головною перешкодою на шляху прогресу у переговорах щодо згортання його ядерної програми. Відповідну заяву зробив представник Міністерства закордонних справ Ірану.

Досягнення угоди можливе при припиненні тиску з боку американської влади та більшій гнучкості європейських посередників, додав він.



Тим часом 4 грудня Вашингтон звинуватив Тегеран у умисному висуненні умов, які не сприяють прогресу переговорів у Відні щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

"Іран висунув умови, що виходять далеко за межі предмета переговорів і говорять лише про те, що він не має наміру докладати "істотних" зусиль для повернення до виконання умов домовленостей", - заявили в адміністрації президента США.

Переговори щодо порятунку атомної угоди з Іраном продовжуються з перервами з квітня 2021 року. Дипломатичні зусилля країн-учасниць - спрямовані на повернення США в угоди, з яких вони вийшли в 2018 році, ввівши нові економічні санкції проти Тегерана.



Після президентських виборів в Ірані в середині червня та зміни уряду переговори були перервані. Вони відновилися 30 листопада та проходять за участю команди новообраного президента Ірану Ібрагім Раїсі, якого вважають ультраконсервативним політиком. Іран відмовляється від прямих переговорів із США.



Після п'ятиденного раунду переговорів європейські дипломати заявили, що позиція Тегерана не дає шансу на досягнення компромісу.