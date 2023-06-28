Суровікін знав про плани пригожину, обмежити заколот - NYT

Заступник командувача російської армії Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина розпочати заколот у Росії.
Про це пише The New York Times, посилаючись на американських чиновників, ознайомлених із розвідданими.
Зараз у Сполучених Штатах намагаються дізнатися, чи допомагав генерал суровікін влаштувати заколот. За словами американських чиновників, є ознаки того, що інші російські генерали теж могли підтримати ідею пригожину силою змінити керівництво міноборони Росії.
Нинішні та колишні американські чиновники заявили, що євгеній пригожин не почав би заколот, якби не вірив, що чиновники армії Росії підтримають його. Тепер президент Росії путін повинен вирішити, чи вірить він у допомогу суровікіну пригожину, і як на це реагувати.
Наразі генерал Сергій Суровікін є заступником командувача російських військ в Україні.. Якщо путін знайде докази того, що він підтримував заколот, він не матиме іншого вибору, як усунути його від командування, кажуть американські чиновники та аналітики.
Хоча після заколоту суворікін виступив проти і закликав російську армію в Україні залишатися на своїх позиціях і не приєднуватися до повстання.
Екс-чиновник США назвав це повідомлення схожим на "відео із заручниками". За його словами, промова тіла суровікіна свідчила про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяє його погляди на російське військове керівництво.
У той же час американські чиновники припускають, що союз між Сергієм Суровикиним і Євгеном Пригожіним міг би пояснити, чому пригожин досі живий, незважаючи на захоплення Ростова-на-Дону і озброєний марш на москву.
У США зацікавлені у підриві авторитету генерала суровікіна. Американські чиновники вважають його більш компетентним та безжальним, ніж інші члени російського командування. У Вашингтоні впевнені, що його усунення принесе користь Україні.
Про це пише The New York Times, посилаючись на американських чиновників, ознайомлених із розвідданими.
Зараз у Сполучених Штатах намагаються дізнатися, чи допомагав генерал суровікін влаштувати заколот. За словами американських чиновників, є ознаки того, що інші російські генерали теж могли підтримати ідею пригожину силою змінити керівництво міноборони Росії.
Нинішні та колишні американські чиновники заявили, що євгеній пригожин не почав би заколот, якби не вірив, що чиновники армії Росії підтримають його. Тепер президент Росії путін повинен вирішити, чи вірить він у допомогу суровікіну пригожину, і як на це реагувати.
Наразі генерал Сергій Суровікін є заступником командувача російських військ в Україні.. Якщо путін знайде докази того, що він підтримував заколот, він не матиме іншого вибору, як усунути його від командування, кажуть американські чиновники та аналітики.
Хоча після заколоту суворікін виступив проти і закликав російську армію в Україні залишатися на своїх позиціях і не приєднуватися до повстання.
Екс-чиновник США назвав це повідомлення схожим на "відео із заручниками". За його словами, промова тіла суровікіна свідчила про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяє його погляди на російське військове керівництво.
У той же час американські чиновники припускають, що союз між Сергієм Суровикиним і Євгеном Пригожіним міг би пояснити, чому пригожин досі живий, незважаючи на захоплення Ростова-на-Дону і озброєний марш на москву.
У США зацікавлені у підриві авторитету генерала суровікіна. Американські чиновники вважають його більш компетентним та безжальним, ніж інші члени російського командування. У Вашингтоні впевнені, що його усунення принесе користь Україні.
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