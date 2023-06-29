Суровікін заарештований і знаходиться в Лефортово - ЗМІ

07:03 29 червня Київ, Україна

Замкомандувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна заарештовано. Цю інформацію The Moscow Times повідомили два джерела близьких до керівництва міноборони Росії.

Офіційно відомство не коментувало ці відомості.

Там історія з ним була не “ОК”. Для влади. Більше нічого не можу говорити», — прокоментував причину арешту одне із джерел.

«У керівництві сказали, що незабаром про нього будуть новини. У контексті пригожину . Мабуть він [суровікін] вибрав бік [пригожина під час заколоту] і його за яйця хапнули», - сказав друге джерело. На запитання про те, де зараз генерал він відповів: «Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують».

Раніше про арешт суровікіна повідомляв російський військор Володимир Романів. За його інформацією, генерала заарештували ще 25 червня - наступного дня після спроби військового перевороту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. За його даними, Суровікін перебуває у СІЗО "Лефортове".