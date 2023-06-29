Суровікін заарештований і знаходиться в Лефортово - ЗМІ

Замкомандувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна заарештовано. Цю інформацію The Moscow Times повідомили два джерела близьких до керівництва міноборони Росії.
Офіційно відомство не коментувало ці відомості.
Раніше про арешт суровікіна повідомляв російський військор Володимир Романів. За його інформацією, генерала заарештували ще 25 червня - наступного дня після спроби військового перевороту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. За його даними, Суровікін перебуває у СІЗО "Лефортове".
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