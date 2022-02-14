Дружина Навального звинуватила Кремль у боягузтві напередодні нового судового процесу над опозиціонером

15:00 14 лютий Київ, Україна





Навальний, найгучніший внутрішній критик президента Володимира Путіна, у лютому минулого року був ув'язнений на два з половиною роки за старими звинуваченнями у шахрайстві після того, як пережив отруєння, в якому він та Захід звинувачують Кремль.



У вівторок у його підмосковній колонії призначено нове слухання за додатковим звинуваченням у шахрайстві та неповазі до суду проти Навального. Дружина ув'язненого критика Кремля Олексія Навального виступила з різкою критикою на адресу російської влади у понеділок напередодні нового судового процесу, який може продовжити його термін на понад десять років.Навальний, найгучніший внутрішній критик президента Володимира Путіна, у лютому минулого року був ув'язнений на два з половиною роки за старими звинуваченнями у шахрайстві після того, як пережив отруєння, в якому він та Захід звинувачують Кремль.У вівторок у його підмосковній колонії призначено нове слухання за додатковим звинуваченням у шахрайстві та неповазі до суду проти Навального.

«Слухайте, боягузи та негідники! Я вимагаю, щоб мене пустили на суд над моїм чоловіком», - написала 45-річна Юлія Навальна у Instagram.

Олексій та Юлія одружені понад 20 років, виховують двох дітей.



Навальна заявила, що нова справа «настільки жалюгідна, що вони бояться проводити суд у Москві».

«Мій чоловік – чесна людина, – сказала Навальна. "І вони тримають його у в'язниці, тому що він не боїться цього уряду".

Справа про шахрайство проти Навального почалася у грудні 2020 року, коли 45-річний чоловік одужував у Німеччині після того, як ледве пережив отруєння нервово-паралітичною речовиною.



Слідчі звинувачують Навального у крадіжці для особистих потреб понад 4,7 млн доларів у вигляді пожертв його політичним організаціям. Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення.



Навальному також загрожує до шести місяців позбавлення волі за неповагу до суду під час одного з його слухань минулого року.



Отруєння та арешт Навального викликали широке засудження за кордоном, а також санкції із боку західних столиць.



Після його арешту політичні організації Навального по всій країні були оголошені «екстремістськими» і закриті, а багато ключових помічників тікали з Росії, побоюючись судового переслідування.



Новий суд пройде у його виправній колонії у підмосковному місті Покров.