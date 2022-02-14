Дружина Навального звинуватила Кремль у боягузті напередодні нового судового процесу над чоловіком

Дружина ув'язненого критика Кремля Олексія Навального виступила з різкою критикою на адресу російської влади у понеділок напередодні нового судового процесу, який може продовжити його термін на понад десять років.
Навальний, найгучніший внутрішній критик президента Володимира Путіна, у лютому минулого року був ув'язнений на два з половиною роки за старими звинуваченнями у шахрайстві після того, як пережив отруєння, в якому він та Захід звинувачують Кремль.
У вівторок у його підмосковній колонії призначено нове слухання за додатковим звинуваченням у шахрайстві та неповазі до суду проти Навального.
Навальний, найгучніший внутрішній критик президента Володимира Путіна, у лютому минулого року був ув'язнений на два з половиною роки за старими звинуваченнями у шахрайстві після того, як пережив отруєння, в якому він та Захід звинувачують Кремль.
У вівторок у його підмосковній колонії призначено нове слухання за додатковим звинуваченням у шахрайстві та неповазі до суду проти Навального.
Олексій та Юлія одружені понад 20 років, виховують двох дітей.
Навальна заявила, що нова справа «настільки жалюгідна, що вони бояться проводити суд у Москві».
Справа про шахрайство проти Навального почалася у грудні 2020 року, коли 45-річний чоловік одужував у Німеччині після того, як ледве пережив отруєння нервово-паралітичною речовиною.
Слідчі звинувачують Навального у крадіжці для особистих потреб понад 4,7 млн доларів у вигляді пожертв його політичним організаціям. Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення.
Навальному також загрожує до шести місяців позбавлення волі за неповагу до суду під час одного з його слухань минулого року.
Отруєння та арешт Навального викликали широке засудження за кордоном, а також санкції із боку західних столиць.
Після його арешту політичні організації Навального по всій країні були оголошені «екстремістськими» і закриті, а багато ключових помічників тікали з Росії, побоюючись судового переслідування.
Новий суд пройде у його виправній колонії у підмосковному місті Покров.
Слідчі звинувачують Навального у крадіжці для особистих потреб понад 4,7 млн доларів у вигляді пожертв його політичним організаціям. Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення.
Навальному також загрожує до шести місяців позбавлення волі за неповагу до суду під час одного з його слухань минулого року.
Отруєння та арешт Навального викликали широке засудження за кордоном, а також санкції із боку західних столиць.
Після його арешту політичні організації Навального по всій країні були оголошені «екстремістськими» і закриті, а багато ключових помічників тікали з Росії, побоюючись судового переслідування.
Новий суд пройде у його виправній колонії у підмосковному місті Покров.
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