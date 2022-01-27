Суперциклон на Шрі-Ланці: є жертви

Понад 42 тисячі людей постраждали в результаті негоди в Бенгальській затоці. Регіони Шрі-Ланки кілька днів страждали через суперциклон - зливові дощі та штормовий вітер. За попередніми даними, загинуло щонайменше 4 особи.

За повідомленням Центру управління катастрофами Шрі-Ланки (DMC), смерті були наслідком сильної повені. Більше ніж 200 будинків були повністю або частково пошкоджені, тоді як 175 осіб, що належать до 42 постраждалих сімей, були розміщені в тимчасових притулках.

Національна організація досліджень будівель (NBRO) також видала попередження про зсуви для декількох районів країни, включаючи столицю Коломбо і південь. NBRO попросила людей, які проживають в районах підвищеного ризику, переїхати в більш безпечні місця. Військові направили рятувальні групи в кілька районів, які постраждали від повені, і врятували кількох людей, які опинилися в пастці підвищення рівня води.

Згідно з повідомленнями про погоду, потужний циклон, що утворився в Бенгальській затоці, зараз прямує до кордону між Індією і Бангладеш, несучи з собою потенціал серйозних руйнувань і потрясінь.