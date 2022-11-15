Сунак оголосив Китай загрозою, але заявив про готовність до співпраці

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у коментарі Sky News заявив, що Китай становить загрозу для його країни, проте вважає за необхідне вести діалог з Пекіном щодо глобальних викликів, таких як зміна клімату та війна в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомляє Reuters.
Сунак також сказав, що сподівається зустрітися із главою КНР Сі Цзіньпіном під час саміту.
Нагадаємо, 14 листопада президент США Джо Байден та Сі Цзіньпін провели зустріч на полях саміту лідерів G20. Обидва політики закликали зменшити напруженість між найбільшими економіками світу.
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