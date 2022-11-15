Сунак оголосив Китай загрозою, але заявив про готовність до співпраці

"Я дуже ясно розумію, що Китай є системним викликом як нашим цінностям, так і нашим інтересам, і він є найбільшою загрозою для нашої економічної безпеки. Саме тому правильно, що ми робимо кроки, необхідні для захисту себе", - розповів він журналістам у кулуарах G20 на індонезійському острові Балі.