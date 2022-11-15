Сунак оголосив Китай загрозою, але заявив про готовність до співпраці

16:55 15 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у коментарі Sky News заявив, що Китай становить загрозу для його країни, проте вважає за необхідне вести діалог з Пекіном щодо глобальних викликів, таких як зміна клімату та війна в Україні.

Про це повідомляє Reuters.
"Я дуже ясно розумію, що Китай є системним викликом як нашим цінностям, так і нашим інтересам, і він є найбільшою загрозою для нашої економічної безпеки. Саме тому правильно, що ми робимо кроки, необхідні для захисту себе", - розповів він журналістам у кулуарах G20 на індонезійському острові Балі.
Сунак також сказав, що сподівається зустрітися із главою КНР Сі Цзіньпіном під час саміту.
"Якщо ми хочемо вирішити великі глобальні проблеми, такі як охорона здоров'я, росія та Україна, відновлення світової економіки або зміна клімату, важливо вести діалог та взаємодіяти з Китаєм", - сказав Сунак.
Нагадаємо, 14 листопада президент США Джо Байден та Сі Цзіньпін провели зустріч на полях саміту лідерів G20. Обидва політики закликали зменшити напруженість між найбільшими економіками світу.