Сунак та Макрон обговорили надання гуманітарної допомоги Газі

06:59 30 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову, під час якої, зокрема, наголосили на важливості надання гуманітарної допомоги Газі.

Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

"Вони домовилися спільно працювати над тим, щоб доставити необхідні харчові продукти, паливо, воду та медикаменти нужденним, а також над тим, щоб вивезти звідти іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.

Також Сунак і Макрон висловили загальне занепокоєння ризиком ескалації у ширшому регіоні, зокрема на Західному березі річки Йордан. Лідери поінформували про розмови, які вони провели з лідерами регіону, щоб наголосити на важливості роботи щодо забезпечення регіональної стабільності.