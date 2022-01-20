Судан через повінь оголошено зоною стихійного лиха

06:48 06 вересень Київ, Україна

У Судані сезон дощів в цьому році викликав сильну повінь. Через це Рада безпеки та оборони Судану змушена була ввести в державному масштабі надзвичайний стан на три місяці. Крім того, за повідомленням інформагентства Reuters, Судан оголошений зоною стихійного лиха.

За даними уряду країни, в результаті повені в цьому році загинуло 99 осіб, ще 46 осіб госпіталізовано, постраждали більше ніж 500 тис. осіб.

Крім того, потоками води повністю або частково зруйновано понад 100 тис. будинків. Кількість повеней та дощів в Судані в цьому році перевищила рекорди, встановлені у 1946 і 1988 роках.

При цьому очікується подальше зростання показників через постійні дощі.

Нагадаємо, нинішній сезон дощів у Судані призвів до повного руйнування 4726 будинків і пошкодження ще 4628 квартир. При цьому одним з найбільш постраждалих регіонів став столичний штат Хартум.