Суд у США санкціонував арешт літака "Лукойлу"

10:00 01 вересня Київ, Україна





Згідно з судовими документами, ЛУКОЙЛу належить літак Boeing із бортовим номером VP-CLR та серійним номером 34865. Востаннє цей літак літав у США у березні 2019 року. Тоді на його борту до Техасу прибули керівники компанії, включаючи тодішнього її голову Вагіта Алекперова.



З вересня 2014 року ЛУКОЙЛ перебуває під секторальними санкціями Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.



Дії конфіскації координуються цільовою групою KleptoCapture Міністерства юстиції. Ця міжвідомча цільова група займається забезпеченням дотримання широкомасштабних санкцій, експортним контролем та економічними контрзаходами, які США та їхні союзники запровадили у відповідь на вторгнення росії в Україну. Окружний суд у Техасі видав ордер на арешт літака Boeing 737-7EM компанії "Лукойл" . Як пояснили в Міністерстві юстиції країни, арешт повітряного судна вартістю 45 млн доларів накладено в рамках санкцій, введених Вашингтоном проти росії через війну в Україні.Згідно з судовими документами, ЛУКОЙЛу належить літак Boeing із бортовим номером VP-CLR та серійним номером 34865. Востаннє цей літак літав у США у березні 2019 року. Тоді на його борту до Техасу прибули керівники компанії, включаючи тодішнього її голову Вагіта Алекперова.З вересня 2014 року ЛУКОЙЛ перебуває під секторальними санкціями Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.Дії конфіскації координуються цільовою групою KleptoCapture Міністерства юстиції. Ця міжвідомча цільова група займається забезпеченням дотримання широкомасштабних санкцій, експортним контролем та економічними контрзаходами, які США та їхні союзники запровадили у відповідь на вторгнення росії в Україну.

«Оперативна група, про створення якої генеральний прокурор оголосив 2 березня, […] продовжуватиме використовувати всі інструменти та повноваження міністерства для боротьби зі спробами ухилитися чи підірвати колективні дії, вжиті урядом США у відповідь на російську військову агресію», — йдеться у повідомленні американського Міністерства юстиції.

На початку червня суд у Нью-Йорку заарештував два літаки, що належать російському мільярдеру Роману Абрамовичу. Обидва лайнери були доставлені до росії в березні, порушуючи експортні санкції США, введені у відповідь на російське вторгнення в Україну, стверджує американська прокуратура.