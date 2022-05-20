Суд РФ виніс вирок прессекретарці Навального

15:59 16 серпня Київ, Україна

Преображенський райсуд Москви визнав прессекретарку Кіру Ярмиш винною в підбурюванні до порушення саннорм і засудив до 1,5 року обмеження волі.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє ТАСС.

"Суд призначив Ярмиш покарання у вигляді обмеження волі на строк 1,5 року. Протягом цього терміну їй заборонено відвідувати місця проведення масових заходів і приймати в них участь, змінювати постійне місце проживання без повідомлення кримінально-виконавчої інспекції та раз на місяць з'являтися в КВС, а також не виїжджати за межі Москви і Московської області без згоди спеціалізованого державного органу", - наводить агентство заяви суду.

Адвокат Вероніка Полякова раніше повідомила, що Преображенський районний суд Москви визнав Ярмиш винною в закликах до порушення санітарних норм в ході несанкціонованої акції в Москві в січні нинішнього року.

"Вирок, виходячи з його тексту, обвинувальний", - заявила захисниця.

Раніше прокурор зажадав призначити Ярмиш обмеження волі на два роки.