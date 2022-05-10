Суд РФ засудив українського футболіста Василенка до 12 років колонії

21:57 07 грудня Київ, Україна

Український футболіст Василь Василенко отримав 12 років в'язниці за шпигунство, з відбуванням покарання в російській колонії строго режиму.

Про це повідомляють російські ЗМІ у понеділок, 7 грудня.



Відзначається, що Василенко був затриманий в Москві, коли намагався придбати списане військове обладнання за дорученням української компанії, тісно пов'язаної з Міністерством оборони України. За словами джерела інформагентства, йдеться про якесь великогабаритне обладнання, розроблене в СРСР в 1960-х, що не має військової потужності.



Відзначимо, що прокуратура просила призначити обвинуваченому покарання у вигляді 16 років позбавлення волі.



Василь Василенко був затриманий співробітниками ФСБ РФ в жовтні 2019 року. Тоді слідство пред’являло українцеві вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 226 (Незаконне переміщення через держкордон РФ сильнодійних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин) КК РФ. Суть звинувачення не розголошувалася.



Навесні 2020 року Василенку змінили статтю на більш тяжку - шпигунство. Термін покарання за неї передбачає від 10 до 20 років ув'язнення.



Василь Василенко виступав в чемпіонаті України з 1992 по 2001 рік на позиції захисника. По ходу кар'єри він представляв такі команди, як "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ).