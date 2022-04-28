Суд РФ засудив до 10 років колонії двох чоловіків, які шпигували на користь України

12:27 28 липня Київ, Україна

Громадяни Росії та Вірменії здійснювали протиправні дії на території РФ в інтересах України, за це вони засуджені Ростовським судом на 9,5 і 10,5 років колонії.

Про це повідомляється на сайті Федеральної служби безпеки Росії.

"Суд виніс звинувачувальні вироки громадянину РФ Денису Лобову і громадянину Республіки Вірменія Арарату Хачатряну, причетним до здійснення контрабандних поставок з території Російської Федерації в Україну радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем "С-300", які є державною таємницею", - йдеться в повідомленні.

Лобов засуджений на 9 років і 6 місяців, а Хачатрян - на 10 років і 5 місяців колонії суворого режиму.



Як відзначили в ФСБ, Хачатрян і Лобов, нібито, діючи в інтересах українського оборонно-промислового комплексу, займалися збиранням відомостей про так звані клістрони, що входять до складу ЗРК С-300, і передачею конкретних зразків зазначених виробів в Україну.



Придбане радіоелектронне обладнання Лобов нібито зберігав у підвалі свого будинку, де здійснював передпродажну підготовку. А Хачатрян нібито організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння. Кінцевим одержувачем клістронів нібито виступав ДК Укроборонпром.