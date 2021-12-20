Суд РФ зобов'язав Google сплатити штрафи за "заборонений контент"

10:25 09 грудень Київ, Україна

Суд у Москві зобов'язав Google сплатити штраф . Цього разу 5 мільйонів рублів (67 600 доларів США), за порушення у країні правил щодо забороненого контенту.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

"Мировий суд Таганського району столиці Росії виніс це рішення 7 грудня, заявивши, що Google не видалив заборонений контент відповідно до інструкцій. Очікується, що пізніше суд винесе рішення ще за трьома протоколами, поданими проти Google, які можуть передбачати стягнення з компанії сукупних штрафів у розмірі до 16 мільйонів рублів (близько 216 300 доларів США)", - йдеться в повідомленні.

В останні місяці суди РФ зобов'язали Google сплатити штрафи на сотню тисяч доларів за те, що вони не видалили заборонений контент у своїй пошуковій системі.



Президент Росії Володимир Путін неодноразово звинувачував соцмедіа-платформи та інших техногігантів у порушенні законів про Інтернет, а також намагався змусити іноземні фірми відкривати офіси в Росії та зберігати персональні дані росіян на її території. Критики стверджують, що цей поштовх не має нічого спільного з "чесністю Інтернету", а натомість звинувачують владу у спробі придушити інакодумство.



Роскомнагляд почав масово складати протоколи про видалення забороненої інформації у великих соцмережах після акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Окрім Google, мільйонні штрафи отримали Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, WhatsApp за аналогічними звинуваченнями.