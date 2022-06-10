Суд рф заарештував будинок Невзорова в рамках відкритої проти нього кримінальної справи

Басманний суд москви наклав арешт на ділянку з будинком журналіста Олександра Невзорова, розташовану на березі Фінської затоки в Санкт-Петербурзі.
Вартість ділянки становить 7,87 млн рублів.
Таке рішення ухвалено у межах кримінальної справи про "дискредитацію російської армії" (частина 2 статті 207.3 КК).
Суд дійшов висновку, що Невзоров ховається від слідства, а його фінансове становище дозволяє довго перебувати за кордоном, звідки він "продовжує займатися злочинною діяльністю, може загрожувати свідкам та іншим учасникам кримінального судочинства, знищити речові докази". У зв'язку із цим журналіста оголосили у міжнародний розшук.
Суд дійшов висновку, що Невзоров ховається від слідства, а його фінансове становище дозволяє довго перебувати за кордоном, звідки він "продовжує займатися злочинною діяльністю, може загрожувати свідкам та іншим учасникам кримінального судочинства, знищити речові докази". У зв'язку із цим журналіста оголосили у міжнародний розшук.
Олександр Невзоров у своєму Telegram-каналі прокоментував новину про арешт його будинку.
Слідство вважає, що Невзоров поширював у соцмережах та у YouTube "фейки" про обстріл пологового будинку в Маріуполі російськими військовими. Суд заочно заарештував його на два місяці та оголосив у розшук.
У відповідь Невзоров повідомив, що вважає таке рішення "вищим орденом, про який можна мріяти". Він також порадив російським силовикам пошукати собі мозок.
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