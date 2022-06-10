Суд рф заарештував будинок Невзорова в рамках відкритої проти нього кримінальної справи

14:37 10 червня Київ, Україна

Басманний суд москви наклав арешт на ділянку з будинком журналіста Олександра Невзорова , розташовану на березі Фінської затоки в Санкт-Петербурзі.

Вартість ділянки становить 7,87 млн рублів.

Таке рішення ухвалено у межах кримінальної справи про "дискредитацію російської армії" (частина 2 статті 207.3 КК).



Суд дійшов висновку, що Невзоров ховається від слідства, а його фінансове становище дозволяє довго перебувати за кордоном, звідки він "продовжує займатися злочинною діяльністю, може загрожувати свідкам та іншим учасникам кримінального судочинства, знищити речові докази". У зв'язку із цим журналіста оголосили у міжнародний розшук.

Олександр Невзоров у своєму Telegram-каналі прокоментував новину про арешт його будинку.

"Заарештували будинок. З дорогого - там тільки дуже старий жеребець, що доживає в спокої, мій собака і книги. Втім, порівняно з тією гидотою, руйнуваннями та масовими вбивствами, які творить путінізм в Україні - це дрібниці.

Мої втрати для мене дуже болісні. Але я знав, на що йду і був готовий до всього. Битися з фашизмом і розраховувати на його ласку було б дурістю.



Про собаку. Стерпне життя забезпечити йому вдалося. Він завжди сумний, але ситий, вигуляний і доглянутий. Звичайно, я вивезу його. Поки що проблема в тому, що брати його просто нікуди. Ми в постійних та стрімких переміщеннях", - написав Невзоров.

Слідство вважає, що Невзоров поширював у соцмережах та у YouTube "фейки" про обстріл пологового будинку в Маріуполі російськими військовими. Суд заочно заарештував його на два місяці та оголосив у розшук.



У відповідь Невзоров повідомив, що вважає таке рішення "вищим орденом, про який можна мріяти". Він також порадив російським силовикам пошукати собі мозок.