Суд дозволив перевірити оригінали бюлетенів з виборів у США

15:00 22 травень Київ, Україна

Суд штату Джорджія дав дозвіл на перегляд оригіналів бюлетенів, які були використані під час останніх президентських виборів в США. Більш ніж 145 тисяч паперів з округу Фултон (Атланта) будуть розкриті для повної ідентифікації. Це необхідно для можливої процедури оскарження результатів виборів.



У рішенні суду підкреслюється, що члени ініціативної групи, яка оспорює підсумки президентських виборів, мають право особисто оглядати оригінали бюлетенів. Таким чином американський суд вдруге відкрив активістам, який оскаржують перемогу Джо Байдена на президентських виборах, доступ до бюлетенів виборців, які проголосували.



Раніше Сенат штату Аризона, контрольований республіканцями, розпорядився провести аудит приблизно 2100000 бюлетенів для голосування в окрузі Марікопа, де проживає майже дві третини населення штату.



