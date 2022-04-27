Суд Пенсильванії відхилив позов про невизнання результатів виборів

11:34 29 листопада Київ, Україна

Наближаються до завершення судові розгляди про визнання результатів президентських виборів в США. Так, наприклад, групою республіканців був виставлений позов про ігнорування всіх надісланих поштою бюлетенів. Але Верховний суд Пенсильванії постановив скасувати рішення суду нижчої інстанції про призупинення сертифікації результатів виборів. Позов подавав сенатор від Пенсильванії Майк Келлі спільно з іншими представниками Республіканської партії США.

Підставою для скасування рішення суду нижчої інстанції стало закінчення терміну, протягом якого можна було б оскаржувати закон штату Пенсильванія про порядок проведення виборів.

Група республіканців намагалася довести, що закон про вибори в штаті є неконституційним. Позивачі вимагали не враховувати або всі надіслані поштою бюлетені, або результати голосування в принципі.

"Вони не змогли довести жоден факт шахрайського голосування поштою або підрахунку бюлетенів", - сказав суддя Верховного суду Пенсильванії Девід Вехт.

Раніше на цьому тижні влада Пенсильванії затвердила підсумки голосування на президентських виборах в цьому штаті, згідно з якими переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Він випередив чинного президента Дональда Трампа більш ніж на 80 тисяч голосів виборців.

Нагадаємо, що чинний глава Білого дому відмовляється визнавати поразку. Він наполягає на тому, що були допущені масові фальсифікації при голосуванні.

У той самий час, після низки заяв прихильників по Республіканській партії, Трамп все ж розпорядився почати процес передачі влади демократу.