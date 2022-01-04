Суд відхилив позов американця, дитяче фото якого використали для обкладинки альбому гурту Nirvana

Окружний суд у Каліфорнії (США) відхилив позов 30-річного Спенсера Елдена, оголене дитяче фото якого використали для обкладинки альбому Nevermind гурту Nirvana, пише Pitchwork.
Позивач звинувачував групу у порушенні закону про дитячу порнографію та стверджував, що через появу на обкладинці отримав «шкоду на все життя», зокрема втратив заробітну плату.
Відповідачів представляли учасники Nirvana Дейв Грол та Кріст Новоселіч, вдова Курта Кобейна Кортні Лав та фотограф обкладинки Кірка Веддла. Минулого місяця їхні адвокати подали заяву про відхилення позову. Вони стверджували, що термін позивної давності закінчився ще 2011 року.
Нагадаємо, у липні 2021 року 30-річний Спенсер Елден подав до суду на групу Nirvana за «дитячу порнографію». На обкладинці альбому Nevermind було зображено його оголену фотографію у віці 4 місяців. Позивач стверджував, що його батьки не підписували дозволу на використання цієї фотографії. Також чоловік казав, що поява на обкладинці заважала йому «насолоджуватися життям» та викликала постійний стрес.
У грудні цього року представники Nirvana назвали цей позов несерйозним.. За словами адвокатів, чоловік мав свою популярність, зокрема, мав на грудях татуювання Nevermind і приходив на ток-шоу в комбінезоні, що імітує оголене тіло.
Nevermind – це другий студійний альбом гурту Nirvana, що вийшов у 1991 році. Його продали тиражем понад 30 мільйонів копій.
Позивач звинувачував групу у порушенні закону про дитячу порнографію та стверджував, що через появу на обкладинці отримав «шкоду на все життя», зокрема втратив заробітну плату.
Відповідачів представляли учасники Nirvana Дейв Грол та Кріст Новоселіч, вдова Курта Кобейна Кортні Лав та фотограф обкладинки Кірка Веддла. Минулого місяця їхні адвокати подали заяву про відхилення позову. Вони стверджували, що термін позивної давності закінчився ще 2011 року.
Нагадаємо, у липні 2021 року 30-річний Спенсер Елден подав до суду на групу Nirvana за «дитячу порнографію». На обкладинці альбому Nevermind було зображено його оголену фотографію у віці 4 місяців. Позивач стверджував, що його батьки не підписували дозволу на використання цієї фотографії. Також чоловік казав, що поява на обкладинці заважала йому «насолоджуватися життям» та викликала постійний стрес.
У грудні цього року представники Nirvana назвали цей позов несерйозним.. За словами адвокатів, чоловік мав свою популярність, зокрема, мав на грудях татуювання Nevermind і приходив на ток-шоу в комбінезоні, що імітує оголене тіло.
Nevermind – це другий студійний альбом гурту Nirvana, що вийшов у 1991 році. Його продали тиражем понад 30 мільйонів копій.
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