Суд залишив без змін вирок Навальному: опозиціонера відправлять на 9 років до колонії суворого режиму

14:29 24 травня Киев, Украина

Московський міський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Олексію Навальному. Вирок Лефортовського суду залишено без змін, політика відправляють на дев'ять років до колонії суворого режиму.



У березні Лефортовський суд засудив Навального до дев'яти років суворого режиму за шахрайство та неповагу до суду. За версією звинувачення, він із соратниками створив організовану групу, у складі якої збирав пожертвування. Слідство запевняло, що замість боротьби з корупцією Навальний витрачав гроші «на екстремізм та особисті потреби». У рамках другої справи Навального визнали винним у образі судді Віри Акімової: під час розгляду справи про наклеп на ветерана, який брав участь у відеоролику на підтримку поправок до Конституції, політик назвав її оберштурмбанфюрером.



На суді Навальний розповів, що суддя Репнікова, яка замінила йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше", "передала через знайомих адвокатів", що жалкує про своє рішення. Через деякий час вона померла, додав він. Політик порадив суддям передавати йому, що вони шкодують, обережно.



У своєму останньому слові Навальний торкнувся теми війни в Україні: «Ця війна, як і ваші суди, повністю побудована на брехні. Жодного слова правди». Він пообіцяв, що російська влада, зокрема, й судова, зазнає «історичної поразки».

"Ваш час буде не завжди і ваш час пройде. І коли ви всі горітимете в пеклі, дрова будуть підкидати ваші діди, які не хотіли, щоб ви влаштовували нові війни у XXI столітті. У мене все", - сказав Навальний.

Суворий режим ув'язнення відрізняється від загального обмеженнями за кількістю побачень, передач, посилок, листів, витрат грошових коштів з особового рахунку, тривалості щоденних прогулянок на відкритому повітрі. Колонія, в яку переведуть Навального - ІЧ-6 "Мелехово" - вважається однією з найнеблагополучніших у Володимирській області. За словами правозахисників, тортури, побиття та зґвалтування відбуваються тут регулярно.



1 жовтня 2023 року Олексій Навальний повинен був звільнитися із ув'язнення після відбуття терміну у справі «Ів Роше». Проте наприкінці березня його було засуджено до дев'яти років ув'язнення, півтора року обмеження волі та штрафу в 1,2 млн рублів у справі в шахрайстві та образі суду.



За словами Навального, йому пишуть ув'язнені з «Мелехово» та кажуть, що спеціально для нього мають намір обладнати «в'язницю у в'язниці».