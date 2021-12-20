Суд Лівії поновив сина Каддафі на посаді кандидата у президенти

08:13 03 грудень Київ, Україна

2 грудня суд на півдні Лівії відновив на посаді Сейфа аль-Іслама Каддафі, сина вбитого диктатора Моамера Каддафі, як кандидата на президентських виборах наступного місяця, повідомили лівійські ЗМІ.



Раніше того ж дня він подав апеляцію до суду в Себху проти відхилення виборчою комісією його заяви минулого місяця.



Комісія вказала на статті закону про вибори, згідно з якими кандидати «не повинні бути засуджені за безчесний злочин».