Суд Франції визнав незаконним затримання яхти російського мільярдера

Російський мільярдер Олексій Кузьмичов, який перебуває під санкціями, здобув часткову перемогу у своєму подвійному позові проти митниці Франції про заморожування однієї з його яхт.
Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на Bloomberg.
Паризький апеляційний суд ухвалив, що дії французької митниці щодо арешту та заморожування яхти "La Petite Ourse" у прибережному місті Антіб у середині березня були "неправомірними", і скасував захід.
Однак судді вирішили, що другий позов щодо La Petite Ourse II, яка була затримана тижнем пізніше в березні в Каннах, має бути подано до іншого суду, і не ухвалили жодного рішення щодо нього.
Тепер ця друга справа має бути розглянута апеляційним судом у Руані..
Кузьмичов разом із Михайлом Фрідманом є співзасновником російської Alfa Group та LetterOne. Донедавна був серед акціонерів Альфа-банку Україна. Після того, як 15 березня на нього наклали санкції ЄС, НБУ спочатку позбавив його права голосу у банку, а потім він без узгодження регулятора вийшов зі структури власності української "Альфи".
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