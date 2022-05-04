Суд Фіджі задовольнив арешт яхти російського олігарха

Про це пише Fiji Broadcasting Corp.

"Після винесення рішення адвокат Фейзал Ханіфф повідомив суд, що подасть заяву, вимагаючи тимчасового відкладення рішення. Він є адвокатом Millemarin Investment Limited, яка стверджує, що вона є зареєстрованим власником супер’яхти", - йдеться у статті.