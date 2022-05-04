Суд Фіджі задовольнив арешт яхти російського олігарха
12:36 03 травня Київ, Україна
Верховний Суд Фіджі задовольнив клопотання про арешт супер’яхти Amadea, що належить російському мільярдеру Сулейману Керімову.
Про це пише Fiji Broadcasting Corp.
"Після винесення рішення адвокат Фейзал Ханіфф повідомив суд, що подасть заяву, вимагаючи тимчасового відкладення рішення. Він є адвокатом Millemarin Investment Limited, яка стверджує, що вона є зареєстрованим власником супер’яхти", - йдеться у статті.
Керімов потрапив під санкції США, Великобританії та ЄС у зв'язку із вторгненням росії в Україну.
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