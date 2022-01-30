Суд Данії засудив до трьох років в'язниці росіянина за шпигунство

10:26 11 травень Київ, Україна

36-річний громадянин Росії визнаний винним і засуджений до 3 років позбавлення волі за шпигунство на користь спецслужб РФ.

Про це повідомляє данський судовий портал у вівторок, 11 травня.
"Суд визнав 36-річного росіянина винним в шпигунській діяльності і призначив йому покарання у три роки позбавлення волі. Також його засудили до депортації із забороною на зворотний в'їзд в Данію", - йдеться в повідомленні.
Засуджений "протягом багатьох років збирав інформацію про Данський технічний університет, а також про підприємство в Північній Ютландії, передавав цю інформацію російській розвідці, в тому числі за винагороду", сказано в рішенні.

У той самий час ім'я засудженого не називається, судове засідання проходило за закритими дверима, але захист має намір оскаржити вирок.

Відзначимо, що в грудні стало відомо, що прокуратура Данії підозрює росіянина в передачі російській розвідці інформації про данські енергетичні технології. Чоловік перебував під вартою з липня 2020 року, провини своєї не визнав. Інженер-хімік з російським громадянством, який прожив в Данії 12 років, працював у фірмі SetEnergy, розташованій в Ольбурзі, де розроблялись екологічні паливні елементи. Раніше він отримав докторський ступінь в Данському технічному університеті.