Суд Данії засудив до трьох років в'язниці росіянина за шпигунство

36-річний громадянин Росії визнаний винним і засуджений до 3 років позбавлення волі за шпигунство на користь спецслужб РФ.
Про це повідомляє данський судовий портал у вівторок, 11 травня.
Про це повідомляє данський судовий портал у вівторок, 11 травня.
Засуджений "протягом багатьох років збирав інформацію про Данський технічний університет, а також про підприємство в Північній Ютландії, передавав цю інформацію російській розвідці, в тому числі за винагороду", сказано в рішенні.
У той самий час ім'я засудженого не називається, судове засідання проходило за закритими дверима, але захист має намір оскаржити вирок.
Відзначимо, що в грудні стало відомо, що прокуратура Данії підозрює росіянина в передачі російській розвідці інформації про данські енергетичні технології. Чоловік перебував під вартою з липня 2020 року, провини своєї не визнав. Інженер-хімік з російським громадянством, який прожив в Данії 12 років, працював у фірмі SetEnergy, розташованій в Ольбурзі, де розроблялись екологічні паливні елементи. Раніше він отримав докторський ступінь в Данському технічному університеті.
У той самий час ім'я засудженого не називається, судове засідання проходило за закритими дверима, але захист має намір оскаржити вирок.
Відзначимо, що в грудні стало відомо, що прокуратура Данії підозрює росіянина в передачі російській розвідці інформації про данські енергетичні технології. Чоловік перебував під вартою з липня 2020 року, провини своєї не визнав. Інженер-хімік з російським громадянством, який прожив в Данії 12 років, працював у фірмі SetEnergy, розташованій в Ольбурзі, де розроблялись екологічні паливні елементи. Раніше він отримав докторський ступінь в Данському технічному університеті.
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