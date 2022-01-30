Суд Данії засудив до трьох років в'язниці росіянина за шпигунство

10:26 11 травень Київ, Україна

36-річний громадянин Росії визнаний винним і засуджений до 3 років позбавлення волі за шпигунство на користь спецслужб РФ.



Про це повідомляє данський судовий портал у вівторок, 11 травня.

"Суд визнав 36-річного росіянина винним в шпигунській діяльності і призначив йому покарання у три роки позбавлення волі. Також його засудили до депортації із забороною на зворотний в'їзд в Данію", - йдеться в повідомленні.