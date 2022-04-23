Суд Чехії збільшив термін тюремного ув'язнення білорусу, який воював на Донбасі

12:13 23 липня Київ, Україна

Вищий суд Чехії переглянув кваліфікацію злочинів і змінив термін тюремного ув'язнення для громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.



Фадєєв довгий час проживав у Празі, в період між 2014 і 2016 роками кілька разів їздив на Донбас «з наміром активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході України».



У вересні минулого року міський суд Праги визнав Фадєєва винним в «участі в організованому злочинному угрупованні» і засудив до 4,5 років ув'язнення.



У суді прокуратура наполягала, що Фадєєв вчинив теракт, втім суд не знайшов представлені докази достатніми. Прокуратура подала апеляцію на це рішення, наполягаючи на 20-річному ув'язненні.



Зі свого боку адвокат Фадєєва вимагала виправдати її підзахисного, оскільки, за її словами, сторона обвинуваченого не надала доказів, що безперечно свідчать про провину її клієнта. Фадєєв стверджував, що не брав участі в боях на передовій, а здійснював лише допоміжну роботу. Він нібито поїхав в Україну, щоб захистити мирне населення.



Посол України в Чехії Євген Перебийніс підтвердив 21-річний термін для Фадєєва.