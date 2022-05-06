Суд білорусі засудив росіянку Софію Сапегу до 6 років колонії

11:48 06 травня Київ, Україна

У Гродненському обласному суді 6 травня оголосили вирок подрузі Романа Протасевича — росіянці Софії Сапезі. Вона отримала шість років ув'язнення.

Відбуватиме покарання вона в колонії в умовах загального режиму. У залі суду її взяли під варту, повідомляє правозахисний центр "Вясна".





Росіянку звинуватили за сімома статтями кримінального кодексу білорусі. Зокрема, їй інкримінували "розпалювання соціальної ворожнечі, незаконні дії щодо інформації про приватне життя та персональні дані".

Максимальний термін, передбачений за пред'явленими Сапезі статтями, – 12 років позбавлення волі, однак обвинувачена уклала досудову угоду зі слідством та сплатила дохід, отриманий "злочинним шляхом".



Суд розпочався 28 березня та проходив у закритому режимі. Це мотивували тим, що під час процесу планується озвучити персональні дані великої кількості громадян, зокрема, суддів, прокурорських працівників, працівників органів внутрішніх справ. Також «дане рішення було прийняте з метою нерозповсюдження інформації, що має екстремістський характер».



Враховуючи закритий характер процесу, його учасники – сторони звинувачення та захисту – не коментували те, що відбувається в залі суду. Рідні та близькі також не мали жодної інформації під час процесу.





Нагадаємо, Софію Сапегу затримали 23 травня минулого року разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем у мінському аеропорту після того, як влада білорусі посадила літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Пара поверталася із відпочинку.



Її звинуватили в адмініструванні телеграм-каналу «Чорна книга білорусі», де публікуються особисті дані силовиків. 25 травня минулого року державні канали показали відео, де Сапега зізналася, що вона була редактором «Чорної книги білорусі».





Після затримання дівчина погодилася на співпрацю зі слідством та виступала на державному телеканалі, а також написала помилування на ім'я олександра лукашенка.



Якийсь час вона провела у слідчому ізоляторі, але з жовтня минулого року перебувала під домашнім арештом у Ліді, у квартирі батьків, де вона прописана.