Будівництво "Північного потоку-2". Німецькі екологи б'ють на сполох

06:31 04 травень Київ, Україна

Збиток, який завдасть будівництво ПП-2 морській флорі та фауні Балтійського моря, дуже занижений і недооцінений. У зв'язку з цим німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) звернувся з позовом до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".



Про це повідомила пресслужба екологічної організації 3 травня.



У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів про дозвіл на будівництво останньої ділянки газопроводу. Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить по межі пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

"Єдиний спосіб обмежити збиток Балтійського моря - це звернутися в суд", - заявили екологи. Вони також відзначили, що "Північний потік-2" безпосередньо руйнує морську флору і фауну на дні на площі понад 16 футбольних полів.

Позов проти будівництва газопроводу в квітні в адміністративний суд Гамбурга подала також екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH). Прессекретар BSH повідомив агентству dpa, що на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.