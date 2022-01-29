Суворий карантин в Ізраїлі - міністри категорично проти

06:05 14 вересень Київ, Україна

Міністри Ізраїлю один за іншим висловлюють свій протест щодо суворого карантину.

Міністр будівництва Ізраїлю Яаков Ліцман подав заяву про відставку, протестуючи таким чином проти суворого карантину на час свят Рош га-Шана.



Також пропозицію повернути жорсткий карантин розкритикував міністр науки Ізхара Шай. На його думку, досить комендантської години, щоб не допускати масових зібрань і розважальних заходів.



Підтримав колег і міністр фінансів Ісраель Кац. Він заявив, що "пропозиції по загальному карантину не враховують економічні аспекти", і зажадав скликати додаткове засідання уряду перед вступом в силу жорсткого карантину.



Нагадаємо, влада Ізраїлю вирішила з 18 вересня повернути жорсткі карантинні обмеження на три тижні. Жителям, в тому числі заборонять відходити від будинків більше, ніж на 500 метрів.