Стрілянина в школі Казані: 9 загиблих і 18 госпіталізованих

20:19 11 травень Київ, Україна

Крім дев'ятьох загиблих, на цей момент в дитячій республіканській клінічній лікарні міста Казань знаходяться 18 пацієнтів, шість дітей у важкому, двоє - у вкрай важкому стані.



Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко.

"У дитячій лікарні перебуває 18 пацієнтів, шість дітей у важкому, двоє - у вкрай важкому стані. Вісім дітей отримали кульові поранення, решта поранилися осколками скла або при евакуації з будівлі", - заявив Мурашко.

Нагадаємо, у вівторок, 11 травня, в школі №175 російської Казані 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину з рушниці.



В результаті загинули дев'ять осіб - сім учнів і дві вчительки. Постраждали ще 18 дітей і троє дорослих. Галявієв сам здався поліції. Порушено кримінальну справу про вбивство людей. У середу, 12 травня, в Татарстані день жалоби.



Знайомі Галявієва назвали його тихим і скромним хлопцем. Також стало відомо, що юнака відрахували з коледжу за те, що він не відвідував заняття і не з'явився на іспити.