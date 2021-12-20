Стрілянина в магазині штату Мериленд, США: є загиблі і поранений

07:50 29 березень Київ, Україна

Двоє людей отримали поранення, несумісні з життям і один доставлений в госпіталь в результаті стрілянини, яка сталася в американському штаті Мериленд. Стрілянину влаштував місцевий житель, зараз поліція з'ясовує причини його поведінки
 
Про це в неділю, 28 березня, повідомив телеканал Fox News з посиланням на владу міста.

Відзначається, що трагедія сталася в неділю вдень. Прибувши на виклик, поліціянти виявили в магазині тіла двох убитих. Ще одну людину, з вогнепальним пораненням, госпіталізували.

При цьому стрілка на місці не виявилося.

За даними телеканалу, незабаром після того, що сталося, в одному з довколишніх будинків пролунав постріл. Невідомий вистрілив сам у себе і вижив. Його доставили в лікарню.

Правоохоронці намагаються встановити, чи пов'язані між собою обидва випадки. Розслідування триває.