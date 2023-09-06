Країни Західної Африки проведуть зустріч через переворот у Нігері

Лідери країн Західної Африки проведуть 10 серпня зустріч через відмову військових у Нігері припинити заколот проти легітимної влади країни.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що економічна спільнота західноафриканських держав (ЕКОВАС) повідомила лідерам перевороту 26 липня піти у відставку до неділі або зіткнутися з можливою військовою інтервенцією. Проте хунта під командуванням самопроголошеного глави держави генерала Абдурахамане Тіані, колишнього командувача президентської гвардії Нігеру, закрила повітряний простір і пообіцяла "захищати країну".
Виконавець обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд вилетіла до столиці Нігеру, Ніамею, 7 серпня для "відвертих і складних" переговорів з високопосадовцями хунти, які відкинули заклики до повернення в демократичний порядок.
Запаси урану та нафти Нігеру та його ключова роль у війні з ісламістськими бойовиками в регіоні Сахель надають Нігеру економічного та стратегічного значення для Сполучених Штатів, Європи, Китаю та росії, зазначає Reuters.
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