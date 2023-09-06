Країни Західної Африки проведуть зустріч через переворот у Нігері

09:55 08 серпня Київ, Україна

Лідери країн Західної Африки проведуть 10 серпня зустріч через відмову військових у Нігері припинити заколот проти легітимної влади країни.



Про це повідомляє Reuters.

"Західноафриканські лідери запланували саміт на четвер, щоб обговорити відмову нігерської хунти на ультиматум поновити на посаді відстороненого президента", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що економічна спільнота західноафриканських держав (ЕКОВАС) повідомила лідерам перевороту 26 липня піти у відставку до неділі або зіткнутися з можливою військовою інтервенцією. Проте хунта під командуванням самопроголошеного глави держави генерала Абдурахамане Тіані, колишнього командувача президентської гвардії Нігеру, закрила повітряний простір і пообіцяла "захищати країну".

"Блок прямо не відповів на це, але заявив, що проведе саміт у четвер, щоб обговорити протистояння, рішення, яке, за словами Європейського Союзу та Сполучених Штатів, приділяє більше часу для посередництва", - пише видання.

Виконавець обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд вилетіла до столиці Нігеру, Ніамею, 7 серпня для "відвертих і складних" переговорів з високопосадовцями хунти, які відкинули заклики до повернення в демократичний порядок.

"Вони досить жорсткі у своїй точці зору щодо того, як вони хочуть діяти далі, і це не узгоджується з Конституцією Нігеру. Сьогодні було важко, і говорю про це прямо", - сказала вона журналістам увечері телефоном перед від'їздом з Ніамея.

Запаси урану та нафти Нігеру та його ключова роль у війні з ісламістськими бойовиками в регіоні Сахель надають Нігеру економічного та стратегічного значення для Сполучених Штатів, Європи, Китаю та росії, зазначає Reuters.