Країни Перської затоки проведуть переговори з Китаєм у Пекіні

Міністри закордонних справ Саудівської Аравії та інших арабських держав Перської затоки цього тижня відвідають Пекін для зустрічей із офіційними особами Китаю.
Міністерство закордонних справ Китаю в понеділок не повідомило подробиці порядку денного візитів, але заявило, що вони «поглиблять відносини між двома сторонами».
У зустрічах, що продовжаться до п'ятниці, візьмуть участь міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Кувейту, Оману та Бахрейну, а також генеральний секретар Ради співробітництва країн Перської затоки.
Китай та США дедалі активніше борються за вплив на Близькому Сході, де китайські компанії знайшли ринки збуту товарів та послуг, починаючи від автомагістралей і закінчуючи військовими безпілотниками. Економіка Китаю залежить від близькосхідної нафти і газу, тому Пекін намагається підтримувати тісні зв'язки з Іраном, незважаючи на його ядерні амбіції та розбіжності з іншими країнами Перської затоки.
Китай та країни Перської затоки «надали один одному тверду підтримку з питань, що стосуються їхніх основних інтересів, і сприяли практичному співробітництву в різних галузях із плідними результатами», заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Ван Веньбінь на щоденному брифінгу у понеділок.
Учасниками зустрічей були міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд, міністр закордонних справ Кувейту Ахмед Насер аль-Мохаммед ас-Сабах, міністр закордонних справ Омана Бадр Альбусаїді, міністр закордонних справ Бахрейну Абдулатіф бін Рашід Альзаяні та генеральний секретар Ради співробітництва країн Перської затоки Найєф Фалах Аль. - Хаджраф.
Міністерство закордонних справ Китаю в понеділок не повідомило подробиці порядку денного візитів, але заявило, що вони «поглиблять відносини між двома сторонами».
У зустрічах, що продовжаться до п'ятниці, візьмуть участь міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Кувейту, Оману та Бахрейну, а також генеральний секретар Ради співробітництва країн Перської затоки.
Китай та США дедалі активніше борються за вплив на Близькому Сході, де китайські компанії знайшли ринки збуту товарів та послуг, починаючи від автомагістралей і закінчуючи військовими безпілотниками. Економіка Китаю залежить від близькосхідної нафти і газу, тому Пекін намагається підтримувати тісні зв'язки з Іраном, незважаючи на його ядерні амбіції та розбіжності з іншими країнами Перської затоки.
Китай та країни Перської затоки «надали один одному тверду підтримку з питань, що стосуються їхніх основних інтересів, і сприяли практичному співробітництву в різних галузях із плідними результатами», заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Ван Веньбінь на щоденному брифінгу у понеділок.
Учасниками зустрічей були міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд, міністр закордонних справ Кувейту Ахмед Насер аль-Мохаммед ас-Сабах, міністр закордонних справ Омана Бадр Альбусаїді, міністр закордонних справ Бахрейну Абдулатіф бін Рашід Альзаяні та генеральний секретар Ради співробітництва країн Перської затоки Найєф Фалах Аль. - Хаджраф.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі