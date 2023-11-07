Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Держави-члени засудили вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і вирішили призупинити дію угоди.
Про це йдеться у заяві Північноатлантичного альянсу.
Як зазначається, вихід Росії з Договору - "остання дія в ряді систематично підривають євроатлантичну безпеку".
Як зазначається, вихід Росії з Договору - "остання дія в ряді систематично підривають євроатлантичну безпеку".
У НАТО наголосили, що продовжують підтримувати зменшення військових ризиків та запобігання "хибним уявленням і конфліктам", назвавши своїми ключовими принципами прозорість, перевірку та взаємність.
Понад те, запросили приєднатися країни, які поділяють ці зобов'язання.
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