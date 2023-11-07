Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

19:17 07 листопада Київ, Україна

Держави-члени засудили вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і вирішили призупинити дію угоди.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичного альянсу.



Як зазначається, вихід Росії з Договору - "остання дія в ряді систематично підривають євроатлантичну безпеку".

"Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменю євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, за якої НАТО дотримується договору, а росія — ні, була б неприйнятною. Тому, як наслідок, держави-учасниці мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, наскільки це буде необхідно відповідно до їхніх прав з міжнародного права", — зазначили члени Альянсу.

У НАТО наголосили, що продовжують підтримувати зменшення військових ризиків та запобігання "хибним уявленням і конфліктам", назвавши своїми ключовими принципами прозорість, перевірку та взаємність.