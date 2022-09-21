Країни, які мовчать, підтримують російський імперіалізм - Макрон

12:40 21 вересня Київ, Україна

Країни, які зберігають нейтралітет у російській агресії проти України, є "співучасниками" нового російського імперіалізму.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час сесії Генеральної асамблеї ООН, пише Politico.

"Ті, хто сьогодні мовчить, служать - проти власної волі чи таємно з певною співучастю - справі нового імперіалізму", - сказав Макрон.

Макрон сказав, що агресія росії проти України ознаменувала "повернення до епохи імперіалізму та колоній" і що світ опинився перед вибором між "війною та миром".



У той час як західні союзники, такі як Франція, продемонстрували єдиний фронт проти росії після її вторгнення в Україну, в Африці та Азії відповідь була стриманішою.



Деякі країни не бажають надто рішуче засуджувати росію. Ця тенденція відбилася в квітневому голосуванні в ООН, коли 58 країн, включаючи Індію, Бразилію, Південну Африку та Індонезію, утрималися під час голосування за резолюцію про виключення росії з Ради ООН з прав людини.



Президент Франції визнав "почуття несправедливості", яке відчувають країни, які постраждали від наслідків війни, пов'язаних із продовольством, енергією та їхньою економікою. Але він також висловив сильне попередження тим, хто хоче залишатися на позиції "нейтралітету".

"Сьогодні я хочу чітко сказати: ті, хто хоче імітувати боротьбу неприєднання, відмовляючись чітко висловлюватися, роблять помилку і понесуть історичну відповідальність", - сказав він, маючи на увазі рух неприєднання часів холодної війни.

Макрон також оголосив у своїй промові, що Франція фінансуватиме транспортування української пшениці до Сомалі у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.