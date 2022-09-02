Країни G7 запровадять обмеження цін на нафту з росії з 5 грудня

16:56 02 вересня Київ, Україна

Міністри фінансів країн G7 прийняли рішення, що обмеження цін на нафту з росії почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого – для нафтопродуктів.



Про це повідомляє у п'ятницю Financial Times.



"Обмеження діятимуть відповідно до ембарго ЄС на імпорт російської нафти: з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого для нафтопродуктів", – цитує FT слова джерела, знайомого із ситуацією.



Також чотири офіційні особи підтвердили, що міністри фінансів "Групи семи" оголосять про угоду щодо запровадження обмеження цін на закупівлю російської нафти пізніше у п'ятницю.



Обмеження цін на російську нафту підтримує Європейська комісія, але потребує підтримки з боку держав-членів ЄС.



У повідомленні наголошується, що на думку розробників, цей захід буде найбільш ефективним тільки в тому випадку, якщо він отримає підтримку третіх країн, які купують російську нафту у великих кількостях, наприклад, Індії.



"Обмеження ціни гарантує, що кожна країна може отримати найнижчу можливу ціну і це добре для світу", - сказав координатор санкцій Державного департаменту США.