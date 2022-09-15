Країни G7 мають намір створити "карту інвестиційних можливостей" для України

Країни Великої сімки мають намір створити "картку інвестиційних можливостей" для України.
Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, пише Spiegel у четвер, 15 вересня.
За його словами, торгові палати країн Заходу мають виробити та погодити рекомендації для іноземних компаній, щоб полегшити їм роботу в Україні.
Хабек пояснив, що мапа інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого оновлення України.
Німецький міністр визнав, що для відновлення України необхідно щонайменше 350 млрд. євро.
За його словами, торгові палати країн Заходу мають виробити та погодити рекомендації для іноземних компаній, щоб полегшити їм роботу в Україні.
Хабек пояснив, що мапа інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого оновлення України.
Німецький міністр визнав, що для відновлення України необхідно щонайменше 350 млрд. євро.
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