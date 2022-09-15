Країни G7 мають намір створити "карту інвестиційних можливостей" для України

15:35 15 вересня Київ, Україна

Країни Великої сімки мають намір створити "картку інвестиційних можливостей" для України.

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, пише Spiegel у четвер, 15 вересня.



За його словами, торгові палати країн Заходу мають виробити та погодити рекомендації для іноземних компаній, щоб полегшити їм роботу в Україні.



Хабек пояснив, що мапа інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого оновлення України.



Німецький міністр визнав, що для відновлення України необхідно щонайменше 350 млрд. євро.