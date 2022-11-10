Країни ЄС обійшли Китай щодо закупівель ЗПГ

12:36 10 листопада Київ, Україна

Відмова від російського газу перетворила Європу на найбільший ринок зрідженого природного газу у світі. За обсягами постачання Європейський Союз обійшов багаторічного лідера рейтингу — Китай





За 10 місяців 2022 року Європа отримала 105 млрд кубів газу, за аналогічний період минулого року ЄС отримав майже вдвічі менше — 64 млрд кубів, а за



Старший аналітик Kpler з ЗПГ Лаура Пейдж очікує, що в 2022 році Європа закупить загалом 123 млрд кубометрів ЗПГ. Приблизно ті ж цифри виданню навів і аналітик проєктного центру з енергопереходу та ESG «Сколтеха» Сергій Капітонов, який очікує на 125 млрд кубометрів ЗПГ. Частка ЗПГ у газовому споживанні Європи, за прогнозами Капітонова, зросте з поточних 18% до 35%. Про це повідомляє дослідницька компанія Kpler.За 10 місяців 2022 року Європа отримала 105 млрд кубів газу, за аналогічний період минулого року ЄС отримав майже вдвічі менше — 64 млрд кубів, а за весь 2021 рік — 78,1 млрд кубометрів. За перші 10 місяців 2021 року Китай закупив 87,5 млрд кубометрів газу, а за аналогічний період цього року — лише 69,9 млрд кубометрів. За весь 2021 Китай купив 108 млрд кубів зрідженого природного газу.Старший аналітик Kpler з ЗПГ Лаура Пейдж очікує, що в 2022 році Європа закупить загалом 123 млрд кубометрів ЗПГ. Приблизно ті ж цифри виданню навів і аналітик проєктного центру з енергопереходу та ESG «Сколтеха» Сергій Капітонов, який очікує на 125 млрд кубометрів ЗПГ. Частка ЗПГ у газовому споживанні Європи, за прогнозами Капітонова, зросте з поточних 18% до 35%.

Європа змушена перейти на закупівлю зрідженого природного газу через різке скорочення поставок із росії. У 2021 році російський «Газпром» поставив до Європи (з урахуванням Туреччини) 155 млрд кубів газу, приблизно 40% споживання Європи припадало на російський газ, який тепер до ЄС майже не надходить. У 2022 році, згідно з оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), росія поставить лише 60 млрд кубів газу, решту потужностей ЄС довелося замінити поставками ЗПГ.



Різка зміна постачальника призвела до дефіциту ЗПГ на світових ринках, що спричинило різке зростання цін на енергоносії та електрику всередині Європи. Більше того, якщо проблеми із забезпеченням газу у 2022 році вже майже зійшли нанівець, то питань до вирішення аналогічних питань у 2023 році у аналітиків поступово стає дедалі більше. Йдеться, зокрема, про майбутню конкуренцію з Китаєм, який може збільшити споживання на тлі відновлення економічного зростання.