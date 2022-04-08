Країни ЄС мають намір і надалі озброювати Україну

12:31 06 квітня Київ, Україна

Євросоюз продовжить постачання зброї до України. Європейські партнери хочуть якнайшвидшого закінчення війни.





"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше", - сказав він.



Глава європейської дипломатії додав, що ЄС готовий "давати більше зброї" Україні.



Тим часом Про це на засіданні Європейської ради заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель."Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше", - сказав він.Глава європейської дипломатії додав, що ЄС готовий "давати більше зброї" Україні.Тим часом Естонія передала Україні партію зброї. До траншу військової допомоги увійшли протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматична зброя, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

В Україну з Чехії відправлено танки Т-72 та іншу бронетехніку розробки СРСР. Про це повідомив чеський депутат Ондржей Бенешік після того, як у місцевих ЗМІ з'явилися кадри навантаження військової техніки на залізничний транспорт.



Додамо, як повідомляють ЗМІ, Пентагон відправить в Україну новітні безпілотники Switchblade 600. Вони здатні пролетіти 39 кілометрів і перебувати у повітрі протягом 40 хвилин перед атакою.