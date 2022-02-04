Країни ЄС домовилися про поетапний підхід до міграційної реформи

14:11 04 лютий Київ, Україна

Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу в четвер домовилися створити новий орган, який приймає рішення, на тлі зусиль щодо зміцнення кордонів блоку з 27 країн та розпочати поетапно вкрай необхідні реформи системи надання притулку в ЄС.



Країни ЄС накрила хвиля міграційної кризи з того часу, як у 2015 році в Європу почали в'їжджати понад 1 мільйон людей, багато з яких були біженцями, які рятувалися від війни в Сирії.



Грецію захлеснула хвиля мігрантів, що прибували на її острови на плотах та човнах із Туреччини. Інші країни надавали допомогу повільно чи неохоче.



Стара система надання притулку, заснована на уявленні, що з ними повинна мати справу країна, в яку вперше прибувають мігранти, впала. Нові пропозиції щодо реформи не змогли вирішити фундаментальну проблему — хто має взяти на себе відповідальність та яку допомогу мають надавати інші країни.



Франція, яка головує в ЄС, намагається активізувати масштабний план реформ.



На переговорах у Ліллі, на півночі Франції, міністри внутрішніх справ ЄС домовилися обговорювати зміни поетапно, починаючи з наступного місяця.



Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, який визнав наявність розбіжностей, сказав, що «ідея полягала в тому, щоб змінити метод, тому що стратегія «все чи нічого» досі майже ні до чого не призводила».



Перший крок полягатиме у створенні механізму підтримки країн ЄС, куди вперше прибувають мігранти. Обов'язковим буде так званий принцип солідарності, уточнив Дарманін.

За його словами, це означатиме, що країни ЄС мають приймати осіб, які шукають притулку, або надавати фінансову підтримку.



Крім того, країни ЄС схвалили пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення нового органу – Шенгенської ради. Він збере учасників безпаспортної зони, щоб вони могли приймати рішення щодо міграційної політики, включаючи запобігання труднощам та швидке реагування у разі кризи. Перше засідання відбудеться 3 березня.



Шенгенська зона охоплює 26 країн, включаючи країни, що не входять до ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Під час пандемії багато країн Шенгенської угоди встановили тимчасовий прикордонний контроль, що суперечило принципу свободи пересування зони.



Комісар із внутрішніх справ Європейського Союзу Ілва Йоханссон назвала новий орган «великим досягненням», заявивши, що він допоможе «зміцнити політичне управління Шенгенською зоною».



У Ліллі міністри також мали обговорити нові пропозиції щодо реагування на так звані «гібридні атаки» з використанням мігрантів після того, як минулого літа президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив до Білорусі тисячі людей, багато з яких були іракцями, з обіцянкою допомоги їм у Європі.



Литва та Польща, зокрема, працюють над прикордонними бар'єрами, щоб не пускати людей, а також змінили свої національні правила надання притулку, щоб людям було важче лишатися. Виконавча влада ЄС, Європейська комісія, внесла низку пропозицій, які країни можуть використати у надзвичайних ситуаціях.



У документі, що викладає національні позиції щодо пропозицій, з якими ознайомилося Associated Press, сильна меншість країн виступає за використання стін або огорож для запобігання проникненню людей, а деякі стверджують, що гроші ЄС повинні використовуватися для оплати бар'єрів.



Данія, наприклад, пропонує згадку у планах реформи «можливостей фінансування фізичних бар'єрів у рамках Інструменту з управління кордонами та видачі віз (BMVI)», враховуючи, що юридична служба Європейської ради «ясно дала зрозуміти, що можливо фінансувати фізичні бар'єри з бюджету ЄС».



Європейська комісія, яка володіє гаманцем ЄС та несе відповідальність за пропозицію спільного законодавства та забезпечення дотримання правил, давно виступає проти використання європейських грошей для фінансування стін, що, за словами деяких офіційних осіб, не відповідає цінностям блоку.



Криза на кордоні з Білоруссю була останньою, що торкнулася зовнішніх кордонів ЄС.



На початку 2020 року, на початку пандемії COVID-19 у Європі, Туреччина дозволила тисячам мігрантів рухатися через свою територію у бік Греції та Болгарії, що спровокувало запеклі зіткнення на їхніх кордонах.



У травні 2021 року раптове прибуття близько 10 000 мігрантів до невеликого іспанського анклаву Сеута на північному узбережжі Африки сталося на тлі дипломатичного скандалу між Рабатом і Мадридом через Західну Сахару.



Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що минулого року 52 000 мігрантів намагалися перетнути Ла-Манш, що стало рекордом. За даними уряду Великобританії, більше половини з них досягли Великої Британії.