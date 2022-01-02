Країни Балтії висилають дипломатів РФ

Влада країн Латвії, Литви та Естонії проявили солідарність з Чехією і прийняли рішення вислати чотирьох дипломатів РФ.

"На знак солідарності з нашими чеськими союзниками і через порушення Віденської конвенції Латвія прийняла рішення про висилку російського дипломата. Латвія не потерпить підривної діяльності на своїй території, а також на території своїх партнерів і союзників", - написав у п'ятницю, 23 квітня, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс в Twitter.