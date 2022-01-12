Країни Балтії вводять санкції проти Лукашенка

13:29 31 серпень Київ, Україна

Сьогодні Литва, Латвія та Естонія оголосять про санкції щодо близько 30 білоруських посадовців, в тому числі президента Олександра Лукашенка. Про це заявив журналістам президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Reuters.



Зазначеним у списку урядовцям буде заборонено в'їзд до країн Балтії.



За словами Науседа, цей список є першим кроком, пізніше він може бути розширений.



27 серпня санкції проти білоруських посадовців ввела Естонія, вони вводяться скоординовано з Латвією та Литвою.



28 серпня міністри закордонних справ ЄС домовилися ввести санкції проти вищих білоруських посадовців через фальсифікацію виборів і насильство проти мітингувальників.



Україна прийме рішення про санкції проти Білорусі, коли обмеження введе ЄС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Лукашенко пригрозив відповіддю країнам, які ввели санкції проти Білорусі.



З 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протесту. Учасники демонстрацій вважають, що результати голосування на виборах президента, які проходили з 4-го по 9 серпня, сфальсифіковані. За офіційними даними, перемогу здобув Лукашенко, за якого проголосували 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська. Решта кандидатів набрали менше ніж 2%. Водночас альтернативні екзит-поли показували протилежну картину - впевнену перемогу Тихановської.



Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, зокрема з використанням світло-шумових гранат, гумових куль і водометів. За час протестів було затримано більше ніж 7 тис. демонстрантів (багатьох з них вже відпустили), сотні отримали травми та поранення. За офіційними даними, загинули чотири учасники мітингів.



У Мінську та інших містах Білорусі 30 серпня пройшли масові протести. У столиці протестувальники підійшли до Палацу незалежності привітати Лукашенка з 66-річчям. Протестувальники принесли президенту "подарунки", в тому числі чорну труну з вінками та картонного таргана. З ранку до столиці силовики стягнули військову техніку.



На акціях протесту в Білорусі 30 серпня затримали 140 осіб. За даними правозахисників, серед затриманих були неповнолітні та один громадянин Росії.



Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель від імені Євросоюзу 11 серпня заявляв, що вибори в Білорусі "не були ані вільними, ані справедливими", а влада застосувала "непропорційне і неприйнятне насильство" до протестувальників.